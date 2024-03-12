رمضان 2024.. نهال عنبر تروج لمسلسل بدون سابق إنذار بصورة من الكواليس

شاركت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صوره من كواليس تصوير مسلسل بدون سابق إنذار، والمقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان على قناة dmc.

ونشرت نهال عنبر صورة من الكواليس، معلقة: «أبطال مسلسل بدون سابق إنذار الذي سيذاع على قناة dmc في النصف الثاني من شهر رمضان».

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وإسلام حافظ، وحنان سليمان، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.