إسلام حافظ: مسلسل بدون سابق إنذار مليء بالمشاعر الإنسانية الحقيقية

قال الفنان إسلام حافظ، إنه تحمس للمشاركة في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، على شاشة قناة DMC، لأنه مليء بالمشاعر الإنسانية الحقيقية.

تفاصيل دور إسلام حافظ في مسلسل بدون سابق إنذار

وأضاف «حافظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يقدم خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار شخصية محام، يعيش خارج القاهرة، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يجسد خلالها دور محام، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الفنان آسر ياسين والمخرج هاني خليفة، واصفًا إياه بالمخرج المبدع الذي يتمتع بقدرة كبيرة على إظهار الممثل بشكل جديد عليه.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

ويتناول أحداث مسلسل بدون سابق انذار، قصة طفل يتعرض في مقتبل حياته للإصابة بمرض السرطان ويكتشف والديه ذلك الأمر عن طريق الصدفة، والذي يجسد دور والده الفنان آسر ياسين وتجسد دور والدته الفنانة عائشة بن أحمد، وتتطور أحداث المسلسل ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، حنان سليمان، نهال عنبر، أحمد خالد صالح ، إلى جانب عدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة وتأليف ألمي كفارنة، وينطلق عرض المسلسل على شاشة قناة DMC.