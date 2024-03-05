«الجوكر والمتمردة».. آسر ياسين يبرز صفحة «الوطن» عن مسلسل بدون سابق إنذار

أبرز الفنان اسر ياسين صفحة «الوطن» عن مسلسله الجديد «بدون سابق إنذار» المقرر عرضه في سباق دراما رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة.

آسر ياسين يحتفى بصفحة «الوطن» عن مسلسل بدون سابق إنذار

وجاء إبراز «آسر» للصفحة عبر خاصية «استوري» بتطبيق «انستجرام»، إذ تناولت الصفحة تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد بدون سابق إنذار، وتوقعات النقاد لهذا العمل الذي تشاركه فيه البطولة عائشة بن أحمد.

وتضمنت الصفحة «بروفايل» آسر ياسين، تحت عنوان «الجوكر» وبروفايل آخر عن عائشة بن أحمد بعنوان «المتمردة»، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول زوجين يواجهان مشكلة كبيرة، تقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد اكتشاف إصابة طفلهما بمرض السرطان.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل «بدون سابق إنذار» يشارك فيه العديد من الفنانين، بينهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.