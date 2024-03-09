على غرار مسلسل بدون سابق إنذار.. 3 نصائح للتعامل مع الصدمات وقت الأزمات

صدمة كبيرة تعرض لها أبطال مسلسل بدون سابق إنذار، بعد معرفتهم بإصابة طفلهم بالسرطان، في موقف قد تتعرض له العديد من الأسر، التي تسعى إلى التعامل معه بحرص وعناية، لتفادي التوتر الذي قد يؤثر على نفسية المريض.

وقدّم موقع «كليفلاند كلينك أبو ظبي» 3 نصائح للتعامل مع الصدمات العصيبة وقت الأزمات، وكيفية تجاوزها، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

مسلسل بدون سابق إنذار

مشهد حزين ظهر به أبطال مسلسل بدون سابق إنذار: آسر ياسين وعائشة بن أحمد، اللذان يجسدان دور الأب والأم ضمن أحداث العمل، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، بعد معرفتهما بإصابة طفلهما بالسرطان، ويمكن التعامل مع ذلك الموقف الصعب بإتباع ما يلي:

التمسك بروح الإيجابية

يجب على الِأشخاص في تلك الأزمات الصعبة، التحلي والتمسك بروح الإيجابية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة القلق والتوتر خلال فترات الأزمات، مما يزيد الشعور بالضغط النفسي والقلق، لذا وجب الحفاظ قدر الإمكان على هدوء الأعصاب، لأن ذلك يساعد في اتخاذ قرارات منطقية وتعزيز الثقة.

موازنة الأمور

موازنة الأمور من النصائح التي وجب الانتباه لها جيدًا، في تلك الأزمات العصيبة، عبر التركيز في مختلف الأمور، وذلك عبر الحصول على استراحة من التفكير، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في التقليل من حدة الأزمة وذلك عبر عدم مناقشتها مع الآخرين.

الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة

ينبغي الانتباه جيدًا من مصدر المعلومة، وعدم الاعتماد عل ما يتم سماعه، لأن ذلك يؤثر سلبًا على الفرد، ويجعله يتوقع الأسوأ دائمًا في الأحداث التي يسمعها، فذلك يجعله قادرًا على التعامل معها بحذر، لأن ذلك يقلل من القلق والتوتر، خاصة عند وقت النوم لأن ذلك يؤثر ذلك على القدرة على التمتع بنوم مريح.

مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي، حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان، تبدأ المشكلة الحقيقة حول البحث عن علاج له، عبر إجراء عملية عاجلة لنقل عظام ويحاولان البحث عن متبرع.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون المسلسل من 15 حلقة، من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.