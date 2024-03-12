حل مسابقة اليوم الأول من مسابقة أحمد العوضي في حق عرب

عُرضت، أمس، الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، والذي يخوض به البطولة المُطلقة الأولى في السباق الرمضاني بهذا المسلسل، وذلك بعدما تقاسم البطولة العامين الماضيين مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

ولزيادة التفاعل مع المسلسل وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق العوضي مسابقة لمُتابعيه، عبارة عن سؤال لكل حلقة ويختار من بين التعليقات الصحيحة، 2 من المتابعين يفوز كل منهما بـ50 ألف جنيه، وتستمر المسابقة لمدة 20 يوم.

مسابقة أحمد العوضي

وكان أول سؤال طرحه العوضي أمس على صفحته على «فيسبوك»، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى، هو: «سؤال الحلقه الأولى، اسم الدجال اللي راحله عبد ربه وفسرله الحلم ؟؟، الفلوس اللي اتاخدت من عرب السويركي كانو كام ورجع منهم كام، هختار خمسة كل واحد عشر آلاف جنيه وهعلن عنهم بكرة قبل بداية الحلقة الثانية، يللا بينا اخوات عرب السويركي، ولسه لحد يوم 20 هيكسب معايا 100 أخ وأخت، إعادة الحلقة الساعة 12 على ON».

حل لغز اليوم الأول من مسابقة العوضي

وحل اللغز هو أن اسم الدجال الذي ذهب له الفنان رياض الخولي لتفسير الحلم، هو «فهيم»، والذي كان يسكن في الشرقية وذهب له ليفسر له الحلم ويقرأ له الفنجان، وأخبره بأنه سينجب طفلا ذكرا سيكون مقتله على يده، أما الجزء الثاني من السؤال عن ثمن المبلغ الذي أخذ من عرب السويركي فكان 150 ألف جنيه».

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، وفاء مكي، كارولين عزمي، إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.