«مستثمرو السياحة»: سانت كاترين قادرة على تحقيق إيرادات 15 مليار دولار سنويا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن هناك اهتمام حكومي كبير للانتهاء من مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن سانت كاترين منطقة ذات طبيعة متفردة ولا يوجد لها مثيل في العالم كونها المدينة التي تضم الجبل الذي ناجي فيه الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، كما أنها تضم الوادي المقدس الذي تلقى فيه موسى الوصايا الـ10، وتضم الشجرة المباركة.

مشروع التجلي الأعظم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدينة سانت كاترين قادرة بمفردها على تحقيق إيرادات سياحية تتخطى حاجز 15 مليار دولار سنويا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم وافتتاح مطار سانت كاترين والانتهاء من عدد من مشروعات البنية التحتية الجاري العمل بها حاليا.

إنشاء عدة فنادق في سانت كاترين

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء عدد من الفنادق بسانت كاترين، فضلا عن إنشاء العديد من المخيمات التي يقيم بها السياح، موضحا أن السائح القادم لزيارة سانت كاترين مختلف عن بقية السياح الذين يزورون مصر، كونه يبحث عن الروحانيات والتأمل.