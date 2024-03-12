3 أسئلة يجيب عنها الشيخ علي جمعة.. أبرزها حكم «الشات» بين الولد والبنت

في الحلقة الثانية من برنامج نور الدين الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، تلقى عددًا من أسئلة الطلاب حول العلاقة بين الولد والبنت وحدودها، وهل هي حرام أم حلال؟، ومتى يمكن أن تكون مباحة أو يجب أن تمنع؟.

أحد الطلاب سأل الدكتور علي جمعة عن حرمانية العلاقة بين الولد والبنت، ليجيب أن هناك أمرًا يجب مراعاته في العلاقة، وهو أن يكتنفها العفاف ويكون أساسها، وإذا كانت العلاقة بها مبادرة وفورية فلا خوف فيها، مؤكدًا خلال الحلقة الثانية من برنامج «نور الدين»، أنه يجب البحث عن أصل العلاقة، فإن تساقط العفاف فيجب العودة للخلف.

التشجيع على الصلاة بين الولد والبنت

الطالب نفسه وجه سؤالا للدكتور علي جمعة في برنامج نور الدين، عن إذا كان الولد والبنت يشجعان بعضهما على الصلاة، ليرد مفتي الجمهورية الأسبق أن مبدأ العلاقة في العلانية والسر، فإذا كان الجميع يعرف العلاقة فهذا مباح، أما إذا حاول أحدهما إخفاءها وعدم الإعلان عنها، فمعنى ذلك أن هناك نية بعيدة عن العفاف.

مقاييس العفاف

سؤال آخر تلقاه الدكتور علي جمعة عن مقاييس العفاف، ليؤكد أن الضابط هو السر والعلن، فضلاً عن عدم وجود أمر مخالف للدين، وهناك بعض التعاملات مثل الزملاء في الجامعة مباحة في حدود الضوابط، وعن وجود الولد والبنت في مكان واحد بمفردهما، أكد «جمعة» أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وإن حدث فمعناه أن هناك خللا، أما عن التحدث في «الشات» بين الولد والبنت، فينطبق عليه مبدأ السر والعلن، فإن أخفى الرسائل فمعنى ذلك أن هناك شئيا خاطئا يحدث.

مواعيد عرض البرنامج

القناة الأولى:

العرض الأول: الساعة 1 ظهرًا.

الإعادة: الساعة 4 إلا ربع فجرًا.

قناة CBC:

العرض الأول: الساعة 5 وربع مساءً.

الإعادة: الساعة 4 فجرًا.

قناة ON:

العرض الأول: الساعة: 2 ونصف ظهرًا.

قناة الناس:

العرض الأول الساعة : 9 ونصف مساء.