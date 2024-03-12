أصغر الأطفال المشاركين في برنامج نور الدين مع علي جمعة.. عمره 6 سنوات

مجموعة من الأسئلة الشائكة التي تدور داخل عقول الطلاب، في المرحلة الابتدائية والإعدادية، يجيب عنها الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في أثناء جلوسه حولهم ببرنامج «نور الدين»، المذاع على عدة قنوات مصرية، في رمضان 2024.

وفي التقرير التالي بعض المعلومات عن الطلاب المشاركين في البرنامج، والذين يبلغ عددهم في الحلقة من 50 لـ 60 طفلا، وأصغرهم عمره 6 سنوات وأكبرهم 17 عامًا، وجميع الطلاب في المراحل الدراسية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، ويتم تحديد الأسئلة بناءً على كل مرحلة من المراحل.

جميع الطلاب المشاركين في برنامج نور الدين مع الشيخ علي جمعة، من مدارس المتفوقين، مثل مدارس النيل الدولية، والمدارس الرسمية الدولية ips، ومدارس تحيا مصر في الأسمرات، والمدارس المصرية اليابانية.

القنوات التي تعرض برنامج نور الدين

القناة الأولى:

العرض الأول: الساعة 1 ظهرًا.

الإعادة: الساعة 4 إلا ربع فجرًا.

قناة CBC:

العرض الأول: الساعة 5 وربع مساءً.

الإعادة: الساعة 4 فجرًا.

قناة ON:

العرض الأول: الساعة: 2 ونصف ظهرًا.

قناة الناس:

العرض الأول الساعة : 9 ونصف مساء.

الجدير بالذكر، أن الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، يقدم برنامج نور الدين، ليجيب عن الأسئلة الشائكة التي تدور في بال الطلاب الصغار، إذ يقوم الطلاب خلال البرنامج بالتعبير عن أنفسهم بدون خطوط حمراء أو وصاية من أحد، كما أنهم يتحدثون بكل حرية وتفاعل في بحثهم للإجابة عما يشغل بالهم.