علي جمعة: التقوى أساس العلاقة بين العبد وربه (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، إن التقوى أساس العلاقة بين العبد وربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال «اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن».

العلاقة بين الإنسان وربه تكون بالتوكل والتسليم

وأضاف «جمعة»، خلال تقديم حلقة برنامج «نور الدين»، عبر قناة «on»، أن علي بن أبي طالب سأل الرسول عن ما هي التقوى، فقال هي «الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل»، فالعلاقة بين الإنسان وربه تكون بالتوكل والتسليم والرضا والحب والرحمة والخوف من غضب الله وزوال النعم التي يعطيها الله عز وجل لنا «وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها».

يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة عندما يقع في خطأ

وشرح مفتي الجمهورية السابق أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة عندما يقع في خطأ أو قصور أو تقصير أو خطيئة، وينتبه ويسارع لفعل الخير كفارة عما بدر منه من قصور أو تقصير، فأي سيئة تبدر من الإنسان يتبعها فورا بالمبادرة الفورية وحسنة حتى تمحها، حيث ورد في الحديث الصحيح أنه هناك ملك للحسنات يكتب ويسجل الحسنات وهناك ملك آخر للسيئات، والله أمر ملك السيئات أن ينتظر بعد صدور الإساءة من العبد 6 ساعات لا يسجلها عليه لعله يتوب ويتبع السيئة بالحسنة، وإن فعل ذلك وتاب فلا تسجل عليه، موضحا أن العلاقة بين البشر قائمة على الخلق الحسن.