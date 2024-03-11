إجابات 3 أسئلة للأطفال المشاركين في برنامج نور الدين مع علي جمعة

عشرات الأسئلة الدينية من الأطفال الصغار، تلقاها الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، خلال برنامج نور الدين، المعروض على 4 فضائيات مصرية، إذ تدور حلقاته حول تلقي الأسئلة التي تدور في أذهان فئة معينة من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، وهناك بعض الأسئلة التي طرحت، يجيب عنها إبراهيم عبد الراضي، أحد علماء وزارة الأوقاف.

لماذا الإسلام الدين الصحيح؟

أحد الطلاب الصغار طرح سؤال: لماذا الإسلام هو الدين الصحيح، وكيفية التأكد من الدين الصحيح؟ ليجيب عنه إبراهيم عبد الراضي خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن الإسلام هو الدين المتكامل الذي يعول الروح والجسد، وفيه جميع الإجابات عن الأسئلة الغيبية، كما أن الإسلام يوجد فيه أخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل.

لماذا اختار الله الدين لعباده؟

سؤال آخر خرج من فم أحد الأطفال في برنامج نور الدين، نصه: لماذا اختار الله الدين لعباده؟ وأجاب عن السؤال الشيخ إبراهيم عبد الراضي، قائلاً إن الله هو الخالق الذي يصنع المخلوق، ويعلم الأفضل لعباده، وضرب مثلاً بالأب «هو الأدرى بحال ابنه، ودائمًا ما يقدم له النصائح، فما بالك برب العباد».

كيفية التأكد من الأحاديث الصحيحة؟

بعد سؤال أحد الطلاب عن كيفية التأكد من الأحاديث الصحيحة للشيخ علي جمعة، أجاب عالم وزارة الأوقاف، بأن علماء الحديث وضعوا بعض آليات صحته، ودللوا عليه بالشواهد والبراهين لإثبات صحته، بل هم من انتقوا الأحاديث الصحيحة والمشكوك في أمرها.

القنوات الناقلة لبرنامج نور الدين ومواعيد العرض

القناة الأولى:

العرض الأول: الساعة 1 ظهرًا.

الإعادة: الساعة 4 إلا ربع فجرًا.

قناة CBC:

العرض الأول: الساعة 5 وربع مساءً.

الإعادة: الساعة 4 فجرًا.

قناة ON:

العرض الأول: الساعة: 2 ونصف ظهرًا.

قناة الناس:

العرض الأول الساعة : 9 ونصف مساء.