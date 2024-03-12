ظهر به أحمد عيد في مسلسل الحشاشين.. أسباب الحدب وطرق علاجه

ظهر الفنان أحمد عيد في أول حلقات مسلسل الحشاشين كرجل مظلوم وأحدب يلعب دور زيد بن سيحون، طاردته مجموعة من الرجال يريدون قتله حتى أنقذه حسن الصباح وأطعمه، وكشف الأحدب سره للصباح بانتمائه إلى الجماعة الباطنية، حتى طلب منه الصباح أخذه لأحد رجال الدعوة يُدعى «ابن العطاش»، لإعلان انضمامه للطائفة الباطنية.

أسباب الظهر الأحدب

ومن واقع شخصية زيد بن سيحون الذي أدعى أنه شخص أحدب في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، ذكر موقع مايو كلينيك الطبي أن هناك العديد من الأسباب وراء تحدب الظهر، منها الحدب الناتج عن هشاشة العظام نتيجة حدوث كسر في الجزء الأمامي من الفقرات، كما يوجد الحدب الخلقي الذي يظهر لدى الرضع والصغار نتيجة تشوه في العمود الفقري.

ومن الممكن أن يحدث التحدب نتيجة لأسباب عصبية عضلية تؤدي إلى الشلل الدماغي وضمور العضلات، ومن ثم يحدث التحدب في الظهر، كما يسبب سوء التغذية والنقص الشديد في عدد من الفيتامينات في الطفولة كفيتامين د إلى تشوهات في العظام وحدوث التقوس، وقد يحدث الحدب بعد إجراء جراحات في العمود الفقري أو الحوض، عند استئصال بعد الأورام على سبيل المثال.

علاج تحدب الظهر

وفيما يخص العلاج، أكد الدكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحات العمود الفقري، في تصريحات تليفزيونية أن علاج تحدب الظهر يشمل استخدام أدوية مسكنات الألم التي تُصرف بوصفة طبية، وأدوية هشاشة العظام التي تساعد على منع حدوث المزيد من الكسور وتقوية العظام، وقد يحتاج الأمر في حالات التحدب الشديد إلى التدخل الجراحي لتصحيح ذلك.