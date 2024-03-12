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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 2

كتب:

نورهان نصرالله
03:00 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين

كشفت شبكة قنوات dmc، عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الجديدة، حتى يستطيع جمهور المسلسل متابعة الأحداث التي تتناول سيرة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين التي تعتبر أخطر جماعة دموية في التاريخ.

وتتضمن قائمة مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 2، 3 أوقات على مدار اليوم، فيكون العرض الرئيسي الساعة التاسعة والربع مساء، إضافة إلى إعادتين في الثانية إلا ربع صباحا، وفي الرابعة والربع مساء.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 2

أما مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc دراما الحلقة 2، تبدأ مع موعد عرض الحلقة الأساسي الساعة 11 مساء، والإعادة 6:30 صباح اليوم التالي، و1:30 مساء.

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بقلم نورهان نصرالله