مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز يأمر بقتل مؤذن أصفهان لهذا السبب

شهدت الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، الذي يجسّد شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين التي تعد أخطر طائفة دموية في القرن الـ11، في شمال بلاد فارس، ونفذت اغتيالات سياسية بلا رحمة أو هوادة، تحريض «الصباح» على قتل مؤذن أصفهان والتخلص منه.

خلال الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، تفاجأ كريم عبد العزيز، بأن مؤذن أصفهان الذي يمتلك صوتًا بديعًا، يرفض الانضمام لطائفته أو إعلان الولاء له، وذلك وفق ما حكاه له زيد ابن سيحون ويقوم بدوره أحمد عيد، الذي كان يعمل خادما لدى المؤذن على مدار نحو عام، بهدف جذبه للانتماء لحسن الصباح، مدعيا أنه أحدب ومريض على عكس الحقيقة.

دموية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

وانتبه حسن الصباح إلى أن المؤذن الذي يلتف الناس حوله، يرفض الدعاء له باعتباره «مولانا» مع نهاية الأذان، الأمر الذي كان سيساعده على جذب المزيد من المريدين له، وعلى الفور يقرر التخلص منه باعتباره أنه أصبح كافرا، إذ يذهب أحمد عيد مرة أخرى إلى المؤذن ويفاجئه بطعنة في صدره، ثم يقتل زوجته.

صناع مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إيهاب نور، أحمد عبد الوهاب.