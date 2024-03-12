مصمم معارك مسلسل الحشاشين لـ«الوطن»: استمر الإعداد للعمل عامين

مشاهد عديدة لاقت إعجاب المشاهدين ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عيد، ولكن لا زال هناك العديد من المشاهد التي بذل فيها القائمون على العمل الفني مجهودًا كبيرًا، من بينهم سيف شعراوي، مصمم «ستوري بورد» المشاهد وتصميمات المعارك.

سيف شعراوي، وشهرته «شعراوي»، كشف لـ«الوطن»، كواليس تصمصم المعارك والمشاهد في مسلسل الحشاشين والتي استمرت لمدة عامين كاملين، من خلال إعداد «ستوري بورد» مع فريق العمل بشكل يومي وإعداد اسكتشات وزوايا وتكوينات لمشاهد المسلسل ومناقشتها معًا.

ما هو «الاستوري بورد»؟

والاستوري بورد، هي مجموعة من الصور المرسومة لتخيلات مشاهد المسلسل والمعارك التي تحول بعد ذلك إلى واقع أمام الكاميرا.

يروي «شعراوي» الصعوبات التي بذلها في مشاهد مسلسل الحشاشين: «من الصعوبات اللي واجهتنا هي الدقة في شرح الخرائط لأن لكل معركة خريطة، والدقة في ملابس الشخصيات والجيوش والتمييز بين أسلحتهم، وكان لابد من تقديم شرح تفصيلي لحركة الممثلين وتكوين الكادرات مع الحفاظ على زوايا الكاميرا وده عن طريق القراءة مرة وأكثر مع المخرج بيتر ميمي الذي كان مهتما بكل تفصيله في المسلسل».

شعراوي: فكرة المسلسل كانت بتتطور يوم بعد يوم

لمدة عامين استمر «شعراوي» ومساعديه في إعداد «ستوري بورد» مشاهد مسلسل الحشاشين، والتي يعمل المخرج على إعداد المشاهد وتصويرها وفقًا لها، مؤكدًا أنه سعيد بالنجاح الذي حققه المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى: «سعيد بالنجاح الذي حققه المسلسل وكنت متوقعه من أول مرة كلمني فيها بيتر ميمي، كنت متحمس وعاوز أبذل قصارى جهدي على قد ما أقدر، وكمان فكرة المسلسل كانت بتتطور يوم بعد يوم والحمدلله دي النتيجة النهائية وأتمني يعجب المشاهدين».