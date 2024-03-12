أفضل أدعية لقضاء الحاجة في رمضان.. احرص على ترديدها

يسعى الكثيرون لأداء صلاة الحاجة في رمضان لما له من فضل كبير رغبة في قضاء حاجاتهم، ويرغب الكثيرون في معرفة أفضل أدعية لقضاء الحاجة في شهر رمضان؛ فالدعاء له فضل عظيم وهو عبادة جليلة تُقرب بين العبد وربه وتجعله في أفضل المراتب، ويعد الشهر الفضيل فرصة يستحب استغلالها لما له من خصوصية في العبادة والروحانيات.

أفضل أدعية لقضاء الحاجة في رمضان

ليس هناك أفضل أدعية لقضاء الحاجة محددة لشهر رمضان، ولكن هناك أدعية يستحب ترديدها طوال الوقت ولا تقتصر على شهر دون الآخر.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الأدعية يمكن الاستعانة بها في توجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى من أجل قضاء الحاجة.

أدعية قضاء الحاجة

ومن أدعية قضاء الحاجة: اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

وفي دعاء آخر يمكن الاستعانة به لقضاء الحاجة، أنه ورد في حديث رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، و ذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا، فقيل يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها.

أدعية مستحبة لقضاء الحاجة

ومن الأدعية المستحبة والتي يمكن ترديدها لقضاء الحاجة:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.