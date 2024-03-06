طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الهشة زي المحلات.. حضريها في دقائق

البسبوسة بالقشطة واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ الشرقي، وتلقى مكانة كبيرة في قلوب عدد كبير من العائلات المصرية، وتعد من أطباق الحلوى الرئيسية بعد تناول إفطار رمضان، ويطلبها الكبير قبل الصغير، لذا تحرص العديد من السيدات على معرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل مثل الجاهزة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

وفي السطور التالية، إليك طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، وهي حلوى شهية ومحبوبة في العديد من الثقافات العربية، وفقًا لقناة سي بي سفرة.

مكونات البسبوسة بالقشطة

2 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب قشطة

1 كوب حليب سائل

1/2 كوب زبدة ذائبة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قطع قشطة للتزيين (اختياري)

حبيبات اللوز أو الفستق للتزيين (اختياري)

مكونات تحضير الشربات

2 كوب ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية خبز بالزبدة أو الزيت.

في وعاء كبير، امزجي السميد والسكر والبيكنج بودر جيدًا.

ضيفي الزبدة المذابة والحليب والفانيليا إلى الخليط وامزجي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

صبي العجينة في الصينية المحضرة ومددي سطحها باليدين لتكون مستوية.

قومي بتقطيع العجينة إلى مربعات صغيرة بواسطة سكين مبللة.

ادخلي الصينية إلى الفرن المُسخن مسبقًا واتركيها لتخبز لمدة حوالي 25- 30 دقيقة أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون.

بينما تبرد البسبوسة قليلاً، قومي بتحضير الشربات عن طريق خلط الماء والسكر وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة حتى يغلي ويتكون شراب.

اسكبي الشراب الساخن فوق البسبوسة المبردة واتركيها تمتص الشراب وتبرد تمامًا.

قومي بتزيين البسبوسة بالقطع الصغيرة من القشطة وحبيبات اللوز أو الفستق إذا رغبتي.

قطعي البسبوسة إلى مربعات وقدميها باردة وبالهناء والعافية.

تمتعي بتحضير وتناول البسبوسة الشهية واللذيذة مع العائلة والأصدقاء.