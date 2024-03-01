«من غير فرن أو صينية».. طريقة عمل البسبوسة باللبن وجوز الهند مثل المحلات

عادة ما تلجأ السيدات إلى عمل البسبوسة في الفرن كونها حلوى سريعة التحضير، لكن البعض تجهل أنّ هناك طريقة أسهل وأسرع لعملها، وتجنب أنّ تكون صلبة أو طرية بشكل زائد، لذا نقدم لكُنّ فيما يلي، طريقة عمل البسبوسة دون فرن على البوتاجاز فقط على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل البسبوسة دون فرن

تحضير 2 كوب سميد خام لاستخدامهما في عمل البسبوسة دون فرن.

ربع كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.

3 ملاعق كبيرة سكر.

كوب حليب سائل.

كوب زيت نباتي.

بيضة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كوب شربات.

طريقة عمل شربات البسبوسة

كوب و1/2 سكر.

كوب و1/2 ماء.

نصف ليمونة معصورة.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

يوضع الماء مع السكر في قدر على النار، دون تقليب. يُترك شربات البسبوسة على نار متوسطة حتى الغليان. يُضاف عصير الليمون مع تقليب السكر والماء لأول مرة. تضاف ملعقة السمن، ثم يقلب مرة أخرى، حتى يغلي من جديد ونغلق عليها النار.

طريقة تحضير البسبوسة دون فرن

يوضع السميد والدقيق في وعاء، ثم يضاف جوز الهند والسكر. يضاف الحليب، والزيت، ثم البيكنج بادور وأخيرا البيض. تخلط كل المكونات خيدا حتى يتجانس الخليط. يسكب خليط البسبوسة في مقلاة مدهونة بالزيت. توضع ورقة ألمونويم أو فويل على نار البوتاجاز، ثم توضع المقلاة التي تحتوي على خليط البسبوسة. تغطى المقلاة بورقة فويل. تترك المقلاة بالبسبوسة على نار متوسطة حتى تنضج وتتحمر من أسفل والأطراف. تسقى البسبوسة بالشربات وتترك حتى تبرد تماما قبل تقديمها.

طريقة عمل البسبوسة في الفرن

2 كوب ونصف سميد أو دقيق خشن.

كوب جوز هند.

كوب سكر.

½ كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

200 جرام زبادي.

200 جرام زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات للتزيين: لوز مقشر، أو بندق أو فستق حلبي

لبن عند الحاجة

طريقة التحضير

يخلط السميد وجوز هند والسكر والدقيق والبيكينج بودر، يضاف الملح والزبادى والزبدة المذابة والفانيليا فى وعاء. يقلب الخليط جيدا، وإذا كان سميكا جدا، يضاف القليل من اللبن. تفرد البسبوسة فى صينية خبز مدهونة. تقطع قبل أن تدخل الفرن على شكل سمبوسكات. توضع لوزة واحدة فى وسط كل مربع. في حالة استخدام المكسرات يمكنك ملئ كل المربع بالمكسرات المبشورة خشن. تدخل الفرن على درجة 190 مئوية لمدة 35-40 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. يضاف الشربات على البسبوسة ويعمل بنفس الطريقة السابقة وتسقى البسبوسة به.

خطوات لضمان نجاح البسبوسة