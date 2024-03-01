«لو عندك مترميهاش».. 3 وصفات يمكن تحضيرها من بواقي البسبوسة

البسوسة تعد من الأطباق الأساسية التي تُقدم في شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة عنه، ولكن مع تكرار تحضيرها قد تتراكم أطباق البسبوسة ما يؤدي إلى جفافها وتلفها، ونستعرض في التقرير التالي الوصفات التي يمكن تحضيرها من بواقي البسبوسة.

وصفات عديدة يمكن للأمهات تحضيرها من بواقي البسبوسة خلال شهر رمضان المبارك ومنها ما يسمى بـ«القنبلة» فهي تعد من الحلويات اللذيذة ويمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك، كما يمكن تحضيرها من جميع بقايا الحلويات في الثلاجة ومع بقايا البسبوسة الجافة، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة» ومن ضمن مكوناتها التالي:

بسبوسة

كنافة

أرز بلبن

مهلبية

كاسترد

قشطة

آيس كريم حسب الرغبة

عصير مانجو

قطع فاكهة

جيلي فراولة

خطوات التحضير

يتم تقطع الفاكهة قطع صغيرة.

يحضر الجيلي السميك

توضع طبقة من البسبوسة ثم طبقة من الأرز بلبن.

يوضع الكاسترد مع أي عصير فاكهة مركز.

يتم توزيع قطع الفاكهة، ويوضع فوقها قطع الجيلي.

يوضع طبقة من الكنافة والمهلبية.

وجاءت من ضمن الوصفات التي يمكن تحضيرها من بواقي البسبوسة، وذلك من خلال فرمها من جديد لتطريتها وتحليتها بالقليل من الشربات، ثم تركها لتستخدم باردة بين طبقات الفطير حتى لا تتلفه، كما يمكن استخدامها في عمل رموش الست، وذلك من خلال استخدام المكونات التالية:

بواقي بسبوسة

كوب حليب

كوب سكر

1/4 كوب نشا

كوب جوز هند مبشور

1/4 كوب فستق حلبي مبشور

1/4 كوب ماء ورد

فانيليا

طريقة التحضير

في البداية يتم طحن بواقي البسبوسة حتى تصبح ناعمة.

يتم غلي الحليب مع السكر والنشا

إضافة جوز الهند والفستق الحلبي وماء الورد والفانيليا إلى الخليط

يتم وضع خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزبدة و يتم فردها بشكل متساوٍ.

اسكب خليط الحليب على البسبوسة ووزعه بالتساوي.

أدخل الصينية إلى الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا.

مكونات عمل البسبوسة في المنزل

3 أكواب كبار من دقيق السميد السايب للبسوسة.

2 ملعقة جوز هند.

ذرة بيكينج بودر.

¾ كوب كبير من الحليب.

¾ كوب سمن.

¾ كوب سكر

½ كوب عسل سميك مثل شربات الكنافة.

طريقة التحضير