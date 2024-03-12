توقيع الكشف الطبي على 133 مريضا في قافلة للتحالف الوطني بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، أعمالها لتوقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بمحافظة كفر الشيخ، مع صرف العلاج بالمجان، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

توقيع الكشف الطبي على 133 مريضا

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 133 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، من قرى «عزبة عاشور، والنجار، وأبو عليوة، وأبو عطية» بمركز سيدي سالم، وقرى «حامول السعيد، والزعفران، والثمانين، وأبو عرفة، والنشاوي، وعزبة سعد، والحندقوقة» بمركز الحامول، وقرى «عزبة الشرقي ولين والدوار والاخماس» بمركز كفر الشيخ.

وأكد عادل درغام، مدير عام فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القافلة الطبية التي تم تنظيمها في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شهدت إقبالاً كبيراً من الحالات المرضية المستحقة، لافتاً أنّه تم تقديم علاج شامل مجاني لكافة الحالات مع إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان، كما تحملت جمعية الأورمان نقل المرضى ذهاباً وإياباً مجاناً.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيداً بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وإطلاق عدد من القوفل الطبية متعددة التخصصات في كافة أنحاء الجمهورية، للكشف والعلاج مجاناً.