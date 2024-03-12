دعاء قبل الإفطار للرزق.. «اللهم إن كان رزقي في السماء أنزله»

شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، ويحرص العديد من المواطنين خلاله على الدعاء والطاعة، ومن الأدعية التي يهتم بها الكثير من المسلمين هي دعاء قبل الإفطار للرزق، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء قبل الإفطار للرزق

وتقوم دار الإفتاء المصرية، بنشر عدد من الأدعية في منشورات عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأوضحت من خلالها دعاء قبل الإفطار للرزق، مؤكد عدم وجود دعاء ثابت على العبد الحرص ترديدها، ولكن يمكن ترديد أي دعاء يخطر على البال.

ولفتت دار الإفتاء المصرية خلال فتواها عن دعاء قبل الإفطار للرزق، إلى أنّ الوقت الذي يسبق آذان المغرب بقليل، هو خير التوقيتات التي يمكن أن يقوم العبد خلالها بالدعاء، ولا بد منه استغلالها في سؤال الله عز وجل كل ما يخطر على البال.

دعاء قبل الإفطار للرزق المستحب

ولفتت دار الإفتاء إلى وجود عدد من الأدعية المستحبة ضمن دعاء قبل الإفطار للرزق ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب».

- «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».