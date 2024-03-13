أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024، من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445، وذلك تسهيلا على أهالي المحافظة لأداء الصلوات في أوقاتها.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويختلف موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024 عن المدن والمحافظات الأخرى في ربوع مصر.

وكشفت إمساكية شهر رمضان أن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024، في تمام الساعة 4:56 صباحا، ويأتي قبلها موعد السحور في تمام الساعة 2:36 صباحا.

أنشطة دينية في مساجد مطروح خلال شهر رمضان

من جانبه أكد الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزاره الأوقاف بمطروح، أن جميع المساجد المنتشرة في مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة مطروح، تنفذ خطة مديرية الأوقاف خلال الشهر الكريم من مقارئ جماعية وأنشطه دينية للأطفال وندوات تثقيفية، بالإضافة إلى دروس دينية للسيدات وملتقى الفكر الإسلامي والذي يعقد في المساجد الكبيرة، منها مسجد التنعيم وسط مدينة مرسى مطروح.