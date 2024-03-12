فوائد غير متوقعة لـ شوربة اللسان عصفور.. تقاوم الأمراض

يفضل الكثير من الأشخاص تناول شوربة اللسان عصفور في شهر رمضان، ولكن لا تعلم بعض الأمهات أن هذه الشوربة من الأكلات المفيدة، فتساعد على مقاومة الأمراض، فضلًا لما تتمتع به من مذاق شهي وسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة ومفيدة لصحة الجسم، فإن هناك فوائد غير متوقعة لـ شوربة اللسان عصفور.

فوائد غير متوقعة لـ شوربة اللسان عصفور

شوربة لسان العصفور تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، وهو ما عبر عنه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إذ أوضح أن المحتويات التي فيها، يجعلها تعزز الجهاز المناعي، كما أنها غنية بمواد مضادة للالتهاب، وبها مركبات طبيعية تحافظ على المفاصل.

فوائد لـ شوربة اللسان عصفور

تعالج الاضطرابات الهضمية.

مناسبة للعديد من الحالات الصحية.

تمد الجسم بالطاقة.

مصدرًا جيدًا للألياف الغذائيّة.

تسهم في الوقاية من التعرض لمشكلات الجهاز التنفسي، عند إضافة ليمون بها.

هل شوربة لسان العصفور صحية؟

وأكد عفيفي أن شوربة لسان العصفور صحية، لكن عند إعدادها بطريقة منزوعة من الدسم، وعدم إضافة مرقة الدجاج ومكسبات الطعم، لأن بها مؤشر جلايسيمي منخفض الدهون، من المفترض أن يسهم في الوقاية من السمنة وارتفاع السكر في الدم.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور صحية

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»:

لسان عصفور

صدور دجاج

كرات

كرفس

بصل

ثوم

طماطم

مرقة

بابريكا

زعتر

بهارات

ملح

فلفل

زيت

طريقة تحضير لسان عصفور بالدجاج