شوربة سي فود بأصابع الكابوريا.. أشهر المأكولات البحرية بالغردقة تجذب السياح

يتوافد الكثير من المواطنين والسياح، على مدينة الغردقة؛ لقضاء إجازة نصف العام، إذ تعتبر الغردقة من المدن السياحية التي يوصي بالسفر إليها طوال العام، لما تحتويه من شواطئ مميزة وأماكن بديعة ومطاعم جاذبة تقدم أشهى المأكولات البحرية ومنها طبق شوربة سي فود الذي يعد من الأطعمة المميزة في الشتاء.

شوربة سي فود بأصابع الكابوريا

قال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة تشتهر بالمأكولات البحرية خاصة طبق شوربة السي فود الذي يلقى قبولًا كبيرًا بين السياح، مؤكدا أنه لا يأتي زائر الغردقة ألا ويسأل عن الأماكن التي تقدم المأكولات البحرية خاصة طبق شوربة سي فود بأصابع الكابوريا.

أشهر طبق في الشتاء

ومن جانبه أشار مصطفى حفناوي شيف عمومي بالغردقة إلى أن طبق شوربة سي فود هو أحد أفضل المأكولات البحرية ويحتوي على فوائد كبيرة إذ أنه يمد الجسم بالكالسيوم والفسفور والمعادن والفيتامينات والطاقة ويمد الجسم بالدفء خاصة في فصل الشتاء، موضحا لـ«الوطن»، أن طبق شوربة سي فود يتكون من سمك فيليه وكاليماري وجمبري وجندوفلي وأصابع كابوريا واستاكوزا.

طريقة عمل شوربة سي فود

وعن طريقة عمل السي فود قال: يتم غسل مكونات مغلف السي فود جيدًا وتصفى من الماء ويوضع على النار وبه الزيت ويترك حتى يسخن ثم يضاف إليه البصل والثوم، ويتم التقليب مع البصل والثوم جيدًا حتى يتغير اللون ونضع اللبن ثم إضافة الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام ثم نضع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والنعناع مع الاستمرار في التقليب على النار الهادئة.