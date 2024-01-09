4 نصائح طبية لمواجهة برودة الطقس غدا.. ملابس ثقيلة و«شوربة عدس»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا في مصر، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع نشاط للرياح تزيد من الشعور بالبرودة، وتساقط للأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة الكبرى.

كيفية التعامل مع حالة الطقس غدًا في مصر

وقال الدكتور محمد بكري، أستاذ مساعد الحالات الحرجة بمستشفى بني سويف الجامعي، لـ«الوطن»، إنه في ظل الأجواء الباردة، خاصة في فترة الليل، وفي حالة الطقس البارد، يمكن مواجهة الطقس البارد، وذلك بعدة طرق أهمها:

1- يجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة في فصل الشتاء، حتى تحميهم من أضرار البرودة الشديدة، حيث يساعد تعدد طبقات الملابس على ضمان عزل الجسم عن برودة الجو والحفاظ على درجة حرارته، في ظل درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها البلاد غدًا.

2 ــ - تناول السوائل الدافئة، والتي تعد أفضل طرق الحفاظ على درجة حرارة الجسم الدافئة فى فصل الشتاء، فهى تمنح الجسم السعرات الحرارية اللازمة لمواجهة الطقس البارد.

3 ــ ارتداء الجوارب والقفازات، فالأيدى والأرجل هى الأكثر تعرضا للبرودة، كذلك الأحذية المناسبة للشتاء، كذلك قبعة الرأس.

4 ــ تناول الأطعمة التي تعطي حرارة للجسم ومنها العدس، حيث تعد شوربة العدس بشكل عام وجبة دافئة ومريحة في فصل الشتاء، والعدس يسهم في إضافة دفء إضافي للجسم، لاحتوائه على المعادن والفيتامينات والبروتينات.