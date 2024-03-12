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دراما المتحدة

عمرو الليثي: «بنلف محافظات مصر لإسعاد الناس الطيبين»

كتب:

عمرو هلال
06:52 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الإعلامي عمرو الليثي

الإعلامي عمرو الليثي

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة» في شهر رمضان، أنه يعتاد على النزول والمرور بشوارع ومحافظات مصر ومقابلة الناس الطيبين والحديث معهم وإدخال البهجة والسرور عليهم ولبيوتهم، وتقديم هدية بسيطة لهم.

وأضاف عمرو الليثي، أن حلقة برنامجه مكونة من فقرتين، متابعًا: «كل فقرة بنشوف الناس الشقيانة بالمشروعات في عز الصيام، والناس اللي بتبني وتعمر ونحاول نسعدهم».

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