بكت من الفرحة.. عمرو الليثي يحقق حلم سيدة بسيطة في أول أيام رمضان

زار الإعلامي عمرو الليثي محافظة الجيزة، في حلقة أول أيام شهر رمضان من برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة».

عمرو الليثي يزور محافظة الجيزة

أكّد «الليثي» أن كل حلقة من برنامجه ستتضمن فقرة، يزور فيها إحدى محافظات الجمهورية، ويلتقي بعدد من مواطنيها البسطاء.

والتقى بسيدة مصرية بسيطة تفترش الشارع عبّرت عن سعادتها برؤيته: «ربنا يكرمك، أنا دعيت ربنا إني أشوفك»، كما بكت من الفرحة بسبب تحقيق حلمها البسيط خلال لقائها مع عمرو الليثي.

سيدة تبيع شقتها لسداد ديونها

وذكرت، أنها كانت تعمل في إحدى الشركات حتى بلغت الستين من عمرها لتحال إلى المعاش، وأصيبت بجلطة على القلب، وباعت الشقة التي منحتها الشركة إياها حتى تسدد ديونها، مشيرة إلى أنها حصلت على شقة إيجار، وتجد صعوبات جمّة في سداد إيجارها بواقع 1600 جنيه.

وأكدت، أنها تتمنى الحصول على أنبوبة حتى تطهي الطعام لأبنائها: «أنا مش طماعة وراضية بنصيبي كده، ويارب عوضني صبري خير ويعوضني شقتي اللي راحت ويقدرني على تربية اليتامى اللي معايا».

ومنحها الإعلامي عمرو الليثي 5000 جنيه، حتى تتمكن من سداد ثمن الأنبوبة والإيجار المستحق عليها.