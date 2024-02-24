عمرو الليثي يكشف سبب إهداء جائزة التميز الإعلامي لوائل الدحدوح

أعرب الإعلامي عمرو الليثي عن سعادته بتكريمه في المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما بجائزة التميز الإعلامي، لافتًا إلى أنه حظي بالعديد من التكريمات، ولكن هذه الجائزة مختلفة لأنها تأتي بعد مرور 18 عامًا على تدشين برنامجه «واحد من الناس»، والذي يعتبره الأهم إنسانيًا فى مشواره الفني.

وائل الدحدوح نموذج للمهنية والمصداقية

وأضاف «الليثي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أهدى تكريمه للزميل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لأنه صديق شخصي له، بالإضافة إلى أنه نموذج للمهنية والمصداقية والجرأة في تقديم المعلومات، مشددًا على أنه دفع ثمن ذلك غاليًا من أراوح أسرته الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ مستهدفة منزله.

وأضاف الليثي، أنه عندما يكرم وائل الدحدوح، فإنه يكرم الصحفي والإعلام الفلسطيني بصفة عامة، ويترحم على شهداء الإعلام والصحافة الذين استهدفتهم إسرائيل غدرًا خلال تقديمهم لواجبهم المهني وتغطيتهم الإخبارية لما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

وعقد أمس الجمعة، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، والذي شهد تكريم عدد كبير من المبدعين والمتميزين في مجال الإعلام والتمثيل والإخراج والموسيقى.