عمرو الليثي: «واحد من الناس» سيحاول إسعاد البسطاء في رمضان

قال الإعلامي عمرو الليثي، إنّه يلتقي المواطنين البسطاء في شهر رمضان، خلال حلقات برنامج «واحد من الناس»، موضحًا: «نحاول أن نسعدهم وندخل البهجة والسرور لقلوبهم وبيوتهم».

وأضاف الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، عبر قناة «الحياة»: «في كل حلقة سيكون لدينا فقرتان، الأولى نتجول في الشوارع لنلتقي بالناس التي تبذل جهدا كبيرا، الناس الشقيانة الشغالة اللي بتشتغل في المشروعات في عز الصيام».

وتابع الإعلامي: «هنلف في كل محافظات مصر وهنشوف الناس اللي بتبني وتعمر عاملة إيه وحياتها إيه ونفسها في إيه ونحاول نساعدها».

وأوضح: «في الفقرة الثانية سنسافر لمحافظات مصر ونلتقي الناس الطيبين ونحاول أن نساعدهم ونقدم لهم هدايانا الجميلة، وهذا هو شكل برنامجنا في رمضان».