مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024

مع بداية ثالث أيام شهر رمضان المبارك، يبدأ الصائمون في البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر والمغرب في الجزائر اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقا لخطوط الطول التي تمر بها.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024

توضح إمساكية رمضان 1445-2024، مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024 إذ تختلف في محافظة براقي عن ولاية الطارف عن سكيكدة، وغيرها من المناطق الجزائرية.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024

وفي الساعة 5:32 صباحا يكون موعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024 وفقا لمدينة براقي، و5:13 صباحا وفقا لتوقيت ولاية الطارق، و5:17 صباحا وفقا لتوقيت سكيكدة.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم

وفي تمام الساعة 12:57 ظهرا يكون موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3- 2024 وفقا لتوقيت مدينة براقي، على أن يكون موعد أذان الفجر في الطارف 12:36 مساء، ويكون في سكيكدة 12:42 صباحا.

موعد أذان العصر في الجزائر

وفي تمام الساعة 4:19 مساء يكون موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024، وفي ولاية الطارف يكون موعد آذان العصر 3:58 مساء، وفي سكيكدة 4:04 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

وفي تمام الساعة 6:53 مساء، يكون موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024 في براقي، على أن يكون 6:33 في ولاية الطارف و6:38 في سكيكدة.