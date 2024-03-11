موعد صلاة التراويح في الجزائر خلال رمضان 2024.. تزيد دقيقة كل يوم

ينتظر المسلمون في كل أنحاء العالم شهر رمضان الكريم، ويبدأون في سعادة أداء طقوسه، من صيام وصلاة وقيام وأداء مختلف العبادات، كما ينتظرون إقامة صلاة التراويح التي ترتبط بالأجواء الرمضانية في كل عام، وحددت دولة الجزائر موعد صلاة التراويح في الجزائر خلال رمضان 2024.

موعد صلاة التراويح في الجزائر خلال رمضان 2024

ومع إعلان الجزائر أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبدء إقامة أول صلاة تراويح أمس الأحد، بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، ليتحدد موعد صلاة التراويح في الجزائر خلال رمضان 2024.

موعد صلاة التراويح في الجزائر خلال رمضان 2024

أفاد معهد البحوث الفلكية الجزائر، بأن إمساكية شهر رمضان، أشارت إلى أن موعد صلاة التراويح في الجزائر رمضان 2024، إذ تكون عقب صلاة العشاء في ولاية الطائف التي يرفع آذانها في تمام الساعة 8:31 مساء، وتزيد دقيقة واحدة في كل يوم، ليكون في يوم 29 رمضان الساعة 8:56 مساء.

حكم صلاة التراويح

واتفق علماء الفقه إن صلاة التراويح هي من السنن المرتبطة بشهر رمضان وتؤدى بعد صلاة العشاء مباشرة، ويفضل أن تكون صلاة التراويح جماعة داخل المساجد، لكن من الممكن صلاتها في المنزل، بحسب دار الإفتاء.

ويتفق جمهور العلماء على أنها «سُنَّةٌ نبويَّةٌ في أصلها، وعُمَريَّةٌ في كيفيتها» وتصل عدد ركاتها إلى 23 بالوتر، لكن يمكن الاقتصار فيها على 8 ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ -كما عليه الغالب من عادة الناس- وهو مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم؛ على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية، على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.