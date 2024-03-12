مسلسل الحشاشين يتصدر ترند منصات التواصل بعد عرض الحلقة الأولى (فيديو)

عرضت «النشرة الفنية»، المذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «بعد ساعات من عرض حلقته الأولى... مسلسل الحشاشين يتصدر الترند بمنصات التواصل».

مسلسل الحشاشين يجذب المشاهدين

وأوضح التقرير، أن مسلسل الحشاشين التاريخي بتفاصيل عالمية الجودة ومتكاملة، جذب العين والقلب من الوهلة الأولى، وبعد ساعات من عرض حلقته الأولى أصبح المسلسل محط إعجاب المشاهدين و«الترند الأول» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى القلعة التاريخية «آلموت»، والتي تعني عش النسر التي ضمت بين جدرانها أخطر جماعة دموية عبر العصور، واستمرت عملياتها الاغتيالية على مدار قرنين من الزمان.

ولفت التقرير إلى أن طائفة الحشاشين انفصلت عن الفاطميين وطالبت بإمامة نزار المصطفى لدين الله، وأسس هذه الطائفة الحسن بن الصباح الذي أبدع الفنان كريم عبد العزيز في تجسيد شخصيته بشكل مثّل أحد أبرز أركان نجاح المسلسل.