تامر حبيب يتعرض لكسر في اليد إثر سقوطه بشكل مفاجئ

تعرض السيناريست تامر حبيب لكسر في يده اليمني وذلك بعد سقوطه في دورة المياه، وكشف عن التفاصيل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك السيناريست تامر حبيب جمهوره صورة له ويده مربوطة، وعلق عليها كاشفا تفاصيل إصابته: «لو مقابل أسبوع كامل من الاحتفالات والاحتفاءات والتهنئة والأمنيات والكلام الحلو اللي من القلب ويشرح القلب، ويطمن على كل وسائل السوشيال ميديا، وعلى التليفون ووجهًا لوجه من صحاب حلوين قوي ما شاء الله ومعارف وقرايب، وحتى ناس ماعرفهومش معرفة شخصية، مدين لهم كلهم بكل الشكر والامتنان».

وتابع تامر حبيب: «لو مقابل كل ده من ذوي العيون غير رحيمة، الله يسامحهم، هُدر جامد في الحمام نتج عنه كسرين محترمين في الإبهام والسبابة في إيدي اليمين اللي بكتب بيها، واللي ها تحتاج تفضل متجبرة 3 أسابيع على الأقل، أنا مرضي وشاكر ربنا على نعمه الكبيرة دي.. شكراً يا أحلى صحاب... ويا ناس يا شر كفاية قر».