مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. أحمد مكي ينفذ طلبات الشمامة

أحداث شيقة عديدة شهدتها الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، والذي يذاع عقب الإفطار مباشرة على قناة on، إذ بدأ الكبير إنقاذ جثة بعد أن ذهب لعالم الشمامين.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. أحمد مكي جثة هامدة

اكتشفت مربوحة أثناء نومها ليلا هدوء في الغرفة وعدم سماع شخير الكبير وحاولت إيقاظه لتجده جثة هامدة، وأرسلت أدهم إلى الدكتور ربيع ليأتي مسرعا ويحاول إنقاذ الكبير بطرق عديدة، وذهب الكبير لتنفيذ طلبات الشمامة وجمع 100 شخص لم يستحموا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

مواعيد عرض

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».