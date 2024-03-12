الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار مرة أخرى.. هل تصل للقاهرة الكبرى؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

موعد سقوط الأمطار مرة أخرى الفترة المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار تلك، وسقوط الأمطار المتوقع يبدأ من مساء يوم الأحد المقبل والموافق 17 مارس الجاري، لافتة إلى أنها ستصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الأحد الموافق 17 مارس

وجاءت درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 16 درجة مئوية.