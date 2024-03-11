حالة الطقس المتوقعة ثاني أيام رمضان.. الحرارة تستمر في الارتفاع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، متوقعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وكذلك على جنوب البلاد، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها عبر «فيس بوك» أن شبورة مائية تسود خلال فترات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وتأتي درجات الحرارة غدا الثلاثاء وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 28 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 25 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 لعظمى، و18 للصغرى.

- شمال الصعيد: 29 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 25 درجة للغظمى، و19 للصغرى.