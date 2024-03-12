«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة ثالث أيام رمضان

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، من حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، مع استمرار الموجة الحارة، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على عدد من المحافظات بدء من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس غدا الأربعاء، أنّ الطقس سيكون حار شمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد ومدن محافظة جنوب سيناء خلال ساعات النهار، وتزيد فترات سطوع أشعة الشمس ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، بينما يكون الطقس بارد وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

درجات الحرارة الاربعاء 13-15-2024

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 11 درجة.