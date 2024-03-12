حالة الطقس المتوقعة ثالث أيام رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت مستمرة في الارتفاع على كافة الأنحاء، ليسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأضافت «الأرصاد» في بيانهان أن شبورة مائية تسود على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 23 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 لعظمى، و18 للصغرى.

- شمال الصعيد: 29 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 26 درجة للغظمى، و19 للصغرى.