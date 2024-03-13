أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك، إذ يعتمد المواطنون على إمساكية الشهر الكريم، لتنظيم يومهم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024

نستعرض مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024، حتى يتمكنوا من تنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

وتتفاوت مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في المدن المختلفة، وتُرفع الفروض الخمس في العاصمة الرياض، كالآتي:-

صلاة الفجر 4:46 صباحًا.

الشروق 6:04 صباحًا.

الظهر 12:02 صباحًا.

العصر 3:28 مساءً.

المغرب 6:02 مساءً.

العشاء 8:02 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية

تختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024 حسب المنطقة والمحافظة، فيمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:-

ففي جدة، تكون صلاة الفجر عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:33، وصلاة الضهر 12:33، وصلاة العصر 3:57، وصلاة المغرب 6:32، وصلاة العشاء 8:32.

وفي مكة المكرمة، تكون صلاة الفجر عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:24، وصلاة الضهر 12:25، وصلاة العصر 3:48، وصلاة المغرب 6:24، وصلاة العشاء 8:24.

ويصل متوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك نحو 13 ساعة و14 دقيقة.