ملخص الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي.. الدكتور ربيع ينقذ الكبير

بدأت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8 بتحول الكبير إلى عقلة الإصبع بعد أن رفض طلب «الشمامة» بجمع 100 شخص «لم يستحموا» ليقبل بعدها طلبها ويبدأ في ارتداء ملابس العمل والتي كانت عبارة عن ملابس «باليرينا»، ليرفضها الكبير ويستبدلها بملابس الجوكر ويذهب «المزاريطة» لجمع 100 شخص أولهم «طباظا» الذي ضربه على رأسه وهو نائم، وذهب به إلى عالم الشمامين.

وفي مشهد آخر تستيقظ مربوحة في الليل لتجد الكبير أوي جثة، ويركض «آيهم» نجل أشرف لإحضار الدكتور ربيع لإنقاذ الكبير أوي بعدما دخل في غيبوبة بعد ذهابه للعالم الآخر، ويحاول الكبير أن يشم الدكتور ربيع ليأخذه للعالم الآخر قبل أن يخبرهم أنه جسد بلا روح ليكتشف أنه «استحمى»، ويبدأ الدكتور ربيع محاولات في إنقاذ الكبير ببصل وثوم.

إنقاذ الكبير في آخر لحظة

وفي مشهد ثالث يسمع الكبير أولاده جوني وعترة وهما يتحدثون عن العمدية بعد وفاته ليردد العترة: «من النهاردة مفيش كبير.. أنا الكبير»، ويعود الدكتور ربيع لإنقاذ الكبير بمنشار لفتح بطن الكبير بعد أن أخذت زوجته السونار، ويحاول الكبير مسرعا جمع 100 شخص لم يستحموا لتعود روحه إلى جسده وبالفعل ينجح في اللحظات الأخيرة.

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 عددًا من نجوم الكوميديا بجانب أحمد مكي، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.