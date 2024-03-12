ماذا يحدث عند تناول الأرز المعمر؟.. احذر الإفراط فيه

الأرز المعمر أحد أهم الأطباق على السفرة الرمضانية خاصةً في العزومات، ويعد طبقا دسما للغاية، لما يحتوي عليه من دهون، ومكونات غنية جدًا لجسم الإنسان، إلا أن الإفراط في تناوله، قد يؤثر بالسلب على الصحة، لذا يتسائل البعض ماذا يحدث عند تناول الأرز المعمر؟.

أجاب الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، على سؤال ماذا يحدث عند تناول الأرز المعمر، بأنه يحمل جوانب إيجابية وسلبية أيضًا، وتعتمد فوائده على مكوناته.

ماذا يحدث عند تناول الأرز المعمر؟

اللبن من مكونات الأرز المعمر، ويحتوي على الكالسيوم المفيد لصحة الإنسان.

أما الأرز فهو مصدر مهم للكربوهيدرات، ويعتبر من الحبة الكاملة.

السمنة البلدي أو القشطة عبارة عن دهون صحية.

يحذر «عفيفي» من الإفراط في تناول الأرز المعمر، لأنه يصيب الجسم بالسمنة، أحد أخطر أمراض العصر، التي يترتب عليها الإصابة بأمراض مزمنة، يصعب الشفاء منها.

مقادير الأرز المعمر

2 كوب من الأرز المصري.

2 كوب من الحليب.

1 كوب من المرقة.

نص كوب قشطة بلدي أو قشطة علب، أو استبدالها بالسمنة البلدي.

ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي ويمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالقشطة.





طريقة عمل الأرز المعمر

يمكن إعداد الأرز المعمر في المنزل بطريقة سهلة، للشيف توتا مراد، ببرنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، من خلال عدة خطوات، بداية من وضع اللبن على النار، حتى ترتفع درجة حرارته، وليس شرطًا وصوله إلى مرحلة الغليان.

الخطوة الثانية إضافة الملح والسمن على الأرز، والتقليب جيدًا حتى تندمج المكونات مع بعضها.

تسوية الأرز المعمر في الفرن

والخطوة الثالثة تحضير طاجن بأي شكل، ووضع طبقة بسيطة من المادة الدهنية، في حالة الرغبة أو الاكتفاء بالدهون الموجودة على الأرز، ووضع خليط اللبن والمرقة، مع التقليب جيدًا، ويوضع في فرن ساخن على درجة حرارة عالية، حتى يصل إلى الغليان، ويأخذ لون من الوش، وتهدئة النار للوسط، وتركه حتى ينضج، وتقديمه على السفرة، كطبق جانبي أو رئيسي، بإضافة نوع من البروتين إليه.