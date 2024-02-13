هل تصاب بالسرطان عند تناول وجه طاجن الأرز المعمر؟.. طبيب يوضح

طاجن الأرز المعمر واحد من أشهر الأصناف، التي تحظى بشعبية كبير داخل المطبخ المصري، ويقبل الجميع على تناولها، خاصة الوجه المحروق الذي يعلو سطحها، الذي ربما يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، لذا وجب الانتباه من تلك العادة الخاطئة التي شاع أنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان فما صحة ذلك؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجه طاجن الأرز المعمر؟.. مفأجاة مدهشة

طاجن الرز المعمر واحد من أشهر الأطباق الريفية، التي يتم تحضيرها بمكونين أساسيين هما اللبن والأرز، ويتطلب إدخاله إلى الفرن، من أجل تسويته جيدًا، ليأخذ الجزء العلوي وجها محروقًا، الذي شاع أنه يسبب السرطان، ولكن ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق.

علق الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن»: ليس صحيحًا أن هذه المادة تسبب السرطان، وذلك لأنها مجرد طبقة رقيقة، يتم إزالتها بالسهولة بمجرد اللمس، وفي الغالب لا يعمل أحد على تناولها: «طاجن الأرز مصنوع من اللبن المعروف بفوائده العديدة، التي يحتاج إليها الجسم، ولا يمكن الاستغناء عنها، لذا لا يشكل تناوله أي خطورة على صحة الإنسان».

طاجن الأرز المعمر

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها المذاع على فضائية «cbc» سفرة طريقة تحضير طاجن الأرز المعمر، والذي يمكن استعراض مكوناته فيما يلي:

- 3 أكواب من الأرز

- 3 أكواب من اللبن.

- إضافة كوب ونصف ماء .

- ملعقتين كبار من السمنة.

- ملح

- ربع كيلو من القشطة البلدي.

طريقة تحضير الأرز المعمر

- يتم خلط اللبن والماء القشطة والسمنة والملح معًا ووضعهم في أناء معًا على النار.

- يترك الخليط إلى أن يغلي تمامًا.

- يضاف الخليط إلى الأرز الموجود في الطاجن.

- يتم وضع طاجن الأرز في الفرن إلى أن يتم النضج تمامًا.

الأرز المعمر الحلو

المكونات

كوبان لبن.

كوب أرز.

ملح.

سكر.

كوب كريمة لباني.

زبدة.

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

- سلق الأرز باللبن بدلا من الماء.

- دهن وعاء عميق بالكامل بالزبدة.

- وضع الأرز المخلوط باللبن مع الكريمة.

- إضافة الملح ولبن وملعقة من السكر.

- وضع الوعاء في الفرن على 240 درجة مئوية، حتى غليان الخليط، ثم إخراجه

- وضع الوعاء مرة أخرى على درجة حرارة 180 في الفرن.