«ظهرا مع أبنائهما».. حقيقة عودة بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الانفصال؟

مع انطلاق شهر رمضان الكريم تهل نسائم البركة والخير، ويظهر ذلك من خلال التجمعات العائلية والافطار الجماعي، وغيرها من مظاهر الفرحة بقدوم الشهر الكريم، ورغم الانفصال ظهر الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني مجتمعين في أول أيام شهر رمضان مع أبنائهما، ما دفع الجمهور للتساؤل حول حقيقة عودتهما لبعضهما، أو أن هناك محاولات لعودة بسمة بوسيل وتامر حسني.

حقيقة عودة بسمة بوسيل وتامر حسني

وتواصلت «الوطن»، مع أحد المقربين للثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني، والذي نفى عودتهما بعد الانفصال، مؤكدا أن ما يجمعهما صداقة ورغبة في أن ينشأ أولادهما في بيئة عائلية يسودها التفاهم والاحترام، وأن قرار عودتهما يعود لهما.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل نشرت صورة تجمعها مع تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، من خلال منشور، وعلقت عليه قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم».. ليرد عليها تامر حسنى: «كل سنة وانتي طيبة يا بسومي، انتي وكل ولادنا وكل العيلة».

بسمة بوسيل وتامر حسنى مع أبنائهما.. هل يعود الثنائي؟

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر خلالها تامر حسني وبسمة بوسيل مع أطفالهما في صورة جماعية بعد الانفصال، فقد سبقها تامر حسني في مطلع العام الجاري، ونشر صورة جماعية، مما جعل الجمهور يبارك لهما على عودتهما، ولكن الفنانة بسمة بوسيل أوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على خاصية «استوري»، قائلة: «صحيت على أخبار مش صحيحة، أنا وتامر مرجعناش لبعض، والصورة العائلية للعائلة كانت بغرض انه يفرح الأولاد، لأنه مش هيقدر يحضر معاهم رأس السنة، ونعتذر على سوء الفهم».