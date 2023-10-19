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بسمة بوسيل تتبرع لأهل غزة بأرباح شهر كامل من شركتها الخاصة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:15 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، عن تبرعها بكامل أرباح شركة خاصة تملكها في شهر أكتوبر، لأهل غزة، مطالبة من الجميع دعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بسمة بوسيل تتبرع لـ أهالي فلسطين

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، التي تملكها بسمة بوسيل، المتخصصة في أدوات التجميل، صورة مدون بها شعار الشركة، وعلقوا عليها: «انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة».

وكانت بسمة بوسيل، فأجات الجميغ بحفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، بالغناء، حيث أهدتهما أغنية «مين اللي بيختار» الخاصة بالفنانة هبة طوجي وكانت قد سبق وقدمتها بصوتها من خلال فيديو شاركته مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

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