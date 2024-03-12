جهاز حماية المستهلك: صلاحية اللحوم المفرومة لا تتعدى 48 ساعة

أكد جهاز حماية المستهلك أن صلاحية اللحوم المفرومة المعدة مسبقاً لا تتجاوز 48 ساعة فقط من تاريخ إنتاجها، مشدداً على أن التحقق من أن أي لحوم مفرومة تحمل تاريخ صلاحية محدد تاريخ الإنتاج.

الممارسات السليمة لنقل وعرض وتحضير اللحوم

ومع إقبال المواطنين على شراء اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان بحثاً عن البروتين اللازم من خلالها، أوضح الجهاز خلال نشرة له على موقعه الرسمي، ضرورة مراعاة الممارسات السليمة بخصوص عرض ونقل اللحوم وتحضيرها وتخزينها وتجهيزها لكونها من أسرع الأطعمة تلفاً.

خطوات شراء اللحوم

- شراء اللحوم من المصادر المعروفة والموثوق منها وتتبع الشروط الصحية السليمة.

- عدم شراء اللحوم المعروضة خارج الثلاجات وأماكن العرض السليمة المخصصة لها.

- لا تشترِ اللحوم غير المختومة بختم السلخانة المرخصة، والتي تم ذبحها تحت إشراف بيطري وصحي.

- عدم شراء اللحوم المفرومة التى تخطى تاريخ انتاجها 48 ساعة.

- عدم شراء اللحوم ذات الالوان الغامقة.

- لا تشتر اللحم إذا ظهر منه روائح غير طبيعية، أو اذا زادت لزوجته، فهي من علامات تحلل اللحوم وتكاثر الميكروبات فيها.