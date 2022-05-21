شروط مهمة للتأكد من جودة اللحوم المفرومة قبل الشراء

مع إقبال عدد كبير من الأسر على شراء اللحمة المفرومة، لا بد من اتباع عدة خطوات للتأكد من سلامة المنتج، والحفاظ على سلامة المواطنين، وأكدت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة في تقرير لها على ضرورة اتباع عدة شروط للتأكد من جودة اللحمة المفرومة وطرق الغش في اللحوم ومنها ما يلي:

الشروط المهمة في اللحوم المفرومة

- يشترط في اللحوم المعدة من الأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز خلوها من الغضاريف والعظام والأربطة والأوعية الدموية الظاهرة والتجمعات الدموية والأعصاب و«الشغت».

- يشترط في خلطة اللحوم خلوها من المخضم والأذن والشفة والغشاء المخاطي والجهاز التناسلي والدرة والمعدة والأمعاء والمرئ والمثانة.

- في حالة استخدام اللحوم المجمدة في المنتج لا بد أن تكون في تاريخ الصلاحية، وأن تكون في صورة مجمدة، ولا يجوز عرضه على أنه طازج.

- تكون المواد المضافة مطابقة للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

- فترة صلاحية المنتج المبرد سبعة أيام، وتحفظ عند درجة حرارة 4 مئوية، والمجمد ثلاثة أشهر على أن تحفظ مجمدة على درجة حرارة -18 مئوية.

أما طرق ووسائل الغش في اللحوم المفرومة:

- إضافة أنسجة حيوانية أو لحوم أخرى غير مسموح أو مصرح بها مثل لحوم الحمير.

- استخدام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية في تصنيع المنتج.

- تحتوي اللحوم المعدة منها المنتج على العظام أو الغضاريف أو الأربطة.

- إضافة مواد حافظة أو مواد مضافة غير مطابقة للتشريعات الصادرة في هذا الشأن مثل حامض فورميك والنشا.

- النشويات لا تزيد نسبتها عن 4٪ من الوزن الجاف والنترات لا تزيد نسبتها عن 150 جزء في المليون، وإذا زادت النسبة عن ذلك تكون اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- إضافة الماء تجعل اللحوم المفرومة هلامية ورمادية اللون وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

طرق فحص اللحوم المفرومة:

- تكون ذات قوام متماسك ذو مظهر حيوي ولون أحمر طوبي، وخالية من أي رائحة غير طبيعية أو رائحة كريهة.

- اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذات قوام مخاطي أو لون مخضر أو تحتوي على رائحة غريبة أو كريهة.

- يمكن إجراء اختبار الغلي وتظهر رائحة سيئة أو غريبة أو رائحة الاسطبلات في لحوم الحمير.