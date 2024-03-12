«خطر على أطفالك».. احذري إضافة هذا المكون في الكيك

يعد الكيك من أشهى الحلويات وأسهلها في التحضير، يفضلها الصغار والكبار وتبدع ربات المنازل في إعدادها، فيضفن بعض المواد الصناعية ومكسبات الطعم للحصول على نتيجة رائعة للكيك بقوامٍ هش وارتفاعٍ لذيذ، ومن هذه المواد التي تستخدمها معظم السيدات، محسن الكيك أو مسحوق الخبز، لكن هل يعد استخدامه آمنا؟

هل محسن الكيك غير آمن على الصحة؟

على الرغم من أهمية محسن الكيك في إكسابها الارتفاع المطلوب والقوام الهش، إلا أن له أضرار لا يمكن التغاضي عنها بسبب احتوائه على مادة كيميائية تسمى «برومات البوتاسيوم»، التي يمكن أن تسبب سرطان الكلى بحسب مجلة «BMJ» للصحة العامة، التي أوضحت أن هذه المادة تستخدم منذ عام 1923 كمحسن للخبز، واعتمدت عليها مصانع الحلويات لحل مشكلة ضعف قوام العجين بما يؤثر على المنتج النهائي، وارتفعت شعبيتها في الثمانينيات والتسعينيات حتى أثبتت الدراسات الحديثة ارتباطها بمرض السرطان فقل الاعتماد عليها وحظرتها بعض الدول.

بديل طبيعي لمحسن الكيك

تكمن خطورة «برومات البوتاسيوم» في عدم تحلل بعض أجزائها داخل حرارة الفرن، بحسب الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء السابق عبر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، محذرةً الأمهات من إضافتها في الكيك وغيرها من المخبوزات.

وفي المقابل يمكن الاستغناء عن محسن الكيك مع الحصول على نفس النتيجة من خلال إضافة ملعقة متوسطة من الخل وسيعمل ذلك على جعل الكيك طرية وهشة مع وضعها في الفرن على نار متوسطة للحصول على الارتفاع المطلوب والسمك المثالي للكيكة.

طريقة صنع محسن كيك في المنزل

كذلك يمكن صنع محسن كيك في المنزل بمكونات طبيعية حسب موقع «only foods» من خلال اتباع الطريقة التالية:

1. إضافة ملعقة كبيرة من السكر.

2. نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

3. إضافة ملعقة من كربونات الصوديوم أو الخميرة الفورية.

4. إضافة ملعقتين من الخل.

5. كوب صغير من الطحين والحليب.

6. مزج المكونات جيداً.

7. يترك الخليط بعد حدوث الفوران ويكون جاهزاً للاستخدام بعد 45 دقيقة.