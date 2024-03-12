مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. بيومي فؤاد يحاول إنقاذ الكبير بالثوم والبصل

شهدت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الكوميدية؛ أهمها تحول «الكبير» الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي إلى عقلة الإصبع.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. دكتور ربيع يحاول إنقاذ الكبير

وظهر الدكتور ربيع الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وهو يحاول إنقاذ الكبير أوي بعد أن دخل في غيبوبة عقب ذهابه لعالم الشمامين، واستخدم الدكتور ربيع العديد من الأدوات لإنقاذ الكبير منها البصل والثوم وأخيرا لجأ إلى شنيور لفتح بطن الكبير، ومن ناحية أخرى، تحاول روح الكبير العودة مرة أخرى من العالم الآخر قبل فتح بطن الكبير بالشنيور.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وانطلقت أمس، أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 8 بأحداث كثيرة شيقة تشبه أفلام ديزني حيث تحول الكبير إلى عقلة إصبع بعد ذهابه لعالم الشمامين بسبب رفضه الاستحمام يوم شم النسيم.