تعرف على مرض بيومي فؤاد.. لا يستطيع الوقوف لأكثر من دقيقتين

كشف الفنان بيومي فؤاد، العديد من أسرار حياته، وكواليس أعماله، بل وعلاقته الأسرية والزوجية، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها «صاحبة السعادة» إلا أنّ الفنان صاحب الأدوار الكوميدية، والإفيهات الساخرة، تطرق للحديث عن مرضه الذي جعله يظهر متكئًا على عكاز، لا يقوى الوقوف لأكثر من دقيقتين.

مرض الفنان بيومي فؤاد

وأشار «فؤاد» إلى أنه عانى من مشكلة في أعصاب قدميه، ما تسبب له في آلام صعبة عند الوقوف لفترات قصيرة، حتى أصبح غير لا يستطيع الوقوف لمدة أطول من دقيقتين متتاليتين.

وأوضح بيومي فؤاد، أن السبب في هذا المرض، هو وجود قناة في أسفل ظهره تؤثر على تدفق الدم إلى أطرافه، ما يسبب له الألم والتنميل عند الوقوف لفترات طويلة.

مشكلات أعصاب القدم

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد شعير، أستشاري أمراض العظام، خلال حديثه لـ «الوطن»، سبب هذه المشكلات، مؤكدًا إنها تحدث نتيجة إصابة القناة العصبية، التي تؤثر على تغذيتها للأطراف السُفلية «القدمين».

وأكد «شعير» أنّ الأمر نادرًا ما يحدث لكبار السن، لكنه يعاني منه من تخطوا الأربعين من عمرهم.

وعن الأعراض التي تسببها للمريض، تأتي على النحو التالي: