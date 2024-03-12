3 أعمال فنية حاضرة في الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ما علاقة فيلم الجزيرة؟

أحداث كوميدية كثيرة تضمنتها الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، كان أهمها دخول «الكبير» في غيبوبة نتيجة ذهابه إلى عالم الشمامين، وقدوم الدكتور ربيع لعلاجه، كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 الإشارة إلى 3 أعمال فنية أخرى.. فما هي تلك الأفلام.

الكبير أوي 8 الحلقة 2

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 على وجود الكبير، الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، في «عالم الحشاشين» ويبحث رفقة زميله شاكر وهو الفنان محمد ثروت عن 100 شخص لم يستحموا قبل النوم؛ لضمهم إلى عالم الحشاشين وبالتالي إكمال التارجيت وعودة الكبير إلى حياته الطبيعية.

3 أعمال فنية حاضرة في الكبير أوي 8 الحلقة 2

وفي بداية رحلة الكبير وشاكر للبحث عن الأشخاص الذين لم يستحموا، تقمص الفنان أحمد مكي شخصية الزعيم عادل إمام الشهيرة التي يهم فيها بالحركة مع هز كتفه وتحريك إصبعه السبابة أسفل أنفه، وهي الحركة ذاتها التي نفذها أحمد مكي أيضًا في فيلم شمس الزناتي النسخة الكوميدية.

كما تضمنت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 الإشارة إلى عمل فني آخر، وهو فيلم «طير أنت» بطولة الفنان أحمد مكي؛ فخلال رحلة البحث عن 100 شخص لم يستحموا، أرسل شاكر زميل الكبير إشارة من يده قائلًا: «طير أنت»، وهي الحركة التي اعتاد الفنان ماجد الكدواني فعلها في فيلم «طير أنت».

فيلم الجزيرة 1

بينما كان العمل الفني الثالث الذي تضمنته أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 هو فيلم الجزيرة 1، بطولة الفنان أحمد السقا؛ فنتيجة لدخول الكبير في غيبوبة طويلة، اعتقد ابناه أنه توفيَّ، وبالتالي راحا يتنافسان على منصب العمودية ولقب «الكبير»، ليرفع ابنه العترة يديه الاثنين إلى أعلى وهو يدور حول نفسه مرددًا بصوتٍ عالٍ: «من النهاردة مفيش كبير.. أنا الكبير.. أنا الكبير»، وهي الجملة الشهيرة للفنان أحمد السقا في فيلم الجزيرة.

نهاية الحلقة الثانية

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل أوي 8 على جمع الكبير 100 شخص لم يستحموا وضمهم إلى عالم الشمامين، وبالتالي عودته إلى حياته الطبيعية مرة أخرى.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8 في إطار كوميدي حول العديد من المغامرات التي يخوضها أبطال المسلسل، بعد سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، فيما تحتفل «المزاريطة» بعيد الهالوين، بحسب ما يظهر في برومو المسلسل، ويقدم الفنان محمد سلام شخصية مقدم برامج «ستاند آب كوميدي»، ويعيش «الكبير» في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، وعدد من ضيوف الشرف.

وإلى جانب الفنان أحمد مكي، يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 نخبة من النجوم، أبرزهم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان أحمد مكي مشاهدة مسلسل الكبير أوي 8، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، عبر قناة ON دراما، في تمام الساعة الـ6:05 مساء.