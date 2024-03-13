كشفت وزارة الأوقاف الأردنية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهو ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث بدا هلال شهر الصيام في المملكة الهاشمية اليوم الثلاثاء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024، فيكون أذان الفجر في الساعة 5:27 صباحا والشروق 6:42 صباحا يليها أذان الظهر في الساعة 12:47 مساء ثم أذان العصر 4:10 مساء بعدها يرفع أذان المغرب في الساعة 6:50 مساء، معلنًا موعد إفطار المسلمين في المملكة الأردنية، وأخيرًا أذان العشاء في الساعة 8:50 مساء ثم يليه صلاة التراويح التي ينتظرها المسلمون من العام إلى العام.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 13-3-2024 سيكون في الساعة 6:50 ولكن لن يكون ثابتا طوال شهر رمضان المبارك حيث سيزيد يوميًا من دقيقة إلى دقيقتين حتى يصل إلى الساعة 7:09 في نهاية الشهر الفضيل، وهو بدوره ما يجعل موعد أذان الفجر، يقل حيث سيكون في نهاية الشهر المبارك ليكون في الساعة 4:50، ما يجعل عدد ساعات الصيام تطول مع مرور شهر رمضان المبارك حيث يصوم المسلمون في الأردن الآن نحو 13 ساعة، ليطول عدد ساعات الصيام في أواخر الشهر المبارك ليصل إلى نحو 14 ساعة.